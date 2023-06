Papa Santo Padre domani sarà dimesso dal Policlinico Gemelli

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) –Francesconella mattina di, venerdì 16 giugno, dal, dove è ricoverato da oltre una settimana per l’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. La conferma giunge dallo staff di medici che segue la convalescenza del Pontefice, che già nella quotidiana nota di ieri, diffusa tramite la Sala Stampa vaticana, riferiva che era in programma la dimissione dal nosocomio, alla luce anche di un decorso clinico che prosegue regolare “senza complicazioni”. È quanto fa sapere Vatican news, il servizio di informazione del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. L’équipe medica nel comunicato di oggi ha scritto che “Francesco ha riposato bene durante la notte” e che “gli esami ematochimici ...