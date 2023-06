Papa Francesco sarà dimesso domani dal Gemelli Il Vaticano | “Padre Georg in Germania dal 1° luglio senza incarichi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’ex segretario di Benedetto XVI, l’arcivescovoGänswein, torna a casa sua inalcun incarico. La conferma ufficiale è arrivata dalla Sala Stampa della Santa Sede, mentre sono ormai prossime le dimissioni dal Policlinicodi Roma di, previste nella mattina del 16 giugno. Bergoglio è ricoverato dal 7 giugno, quando è stato operato all’addome per il rischio di un’occlusione intestinale. Il, che non si vedeva dal giorno dell’intervento, in mattinata ha visitato il Reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile al decimo piano del, lì dove si trova anche l’appartamento riservato ai pontefici. “In data 28 febbraio 2023 – ha precisato il– S.E. Mons. ...