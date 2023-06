Papa Francesco come sta | forse domani uscirà dal Gemelli | oggi la visita ai bambini del reparto di oncologia

(Di giovedì 15 giugno 2023)sta meglio e potrebbe lasciare giàil. Le sue condizioni in via di recupero progressivo gli hanno permesso stamattina di andare a fare unaal...

È l'orizzonte cheindica nel messaggio per la III Giornata mondiale dei nonni, intitolato 'Di generazione in generazione la sua misericordia' ( Lc 1,50) diffuso oggi dalla Sala stampa ...sta per essere dimesso dal policlinico Gemelli. Lo riferisce il portavoce vaticano, Matteo Bruni: il Pontefice uscirà dall'ospedale la mattina di venerdì 16 giugno. L'annuncio del ...visita il reparto oncologico pediatricoha anche voluto visitare il reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dove sono assistiti i piccoli degenti che ...

Papa Francesco: «La pace è possibile, se davvero voluta» Avvenire

Nel messaggio per la Giornata dei nonni che la Chiesa celebrerà quest’anno il 23 luglio a ridosso dell’incontro mondiale di Lisbona, l’invito a un incontro tra generazion ...Mattinata di saluti ai piccoli pazienti per Francesco che uscirà domani dall'ospedale. Nel frattempo dal Vaticano arriva l'ufficialità del trasferimento dell'ex segretario di Benedetto XVI ...