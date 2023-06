Paola Di Benedetto nuovo fidanzato | chi è Raoul Bellanova? Tutto sul calciatore dell’Inter

Dopo la rottura con Rkomi , nelle ultime settimane sono circolati rumor su un possibile ritorno di fiamma traDie il cantante Federico Rossi . La conduttrice però ha smentito subito ed ha dichiarato che tra loro c'è una bella amicizia. Oggi Fabrizio Corona ha lanciato uno dei suoi scoop. ...Oggi Fabrizio Corona ha lanciato un altro dei suoi scoop . Questa volta a esserne protagonista è stata la conduttrice radiofonicaDi. Come in molti sapranno ultimamente la modella è stata al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l' ex fidanzato Federico Rossi , prontamente smentito dalla ...Commenta per primoDidopo i flirt più o meno confermati con Rkomi, Fede di Benji e Fede e Matteo Berrettini è pronta per una nuova love story. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona la showgirl e ...

Paola Di Benedetto avrebbe un nuovo flirt, la showgirl beccata con un calciatore dell'Inter Fanpage.it

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Paola Di Benedetto ha un nuovo amore Lo scoop è stato lanciato da Fabrizio Corona, che ha anche svelato quale sarebbe l’identità della sua nuova fiamma.