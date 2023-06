Pallanuoto | Setterosa ko in amichevole contro la l’Ungheria

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ko per ildinell’che cede 12-9 nell’ultimo test match ad Anzio, in chiusura del secondo common training, che ha ricambiato l’ospitalità della scorsa settimana a Budapest. Le azzurre, sotto 6-3 nel secondo tempo ed 8-6 in avvio di terzo, rientrano fino all’8-7 della rientrante Bianconi. Dopo la sconfitta ha parlato il CT Carlo Silipo che ha cercato di spiegare il passo falso: “Una sconfitta che ci sta perché la condizione fisica non è delle migliori ma non deve essere un alibi. Qualcosa di buono si è intravista, soprattutto in attacco, ma dobbiamo fare molto meglio. Ho visto ancora delle imprecisioni in difesa: errori che adesso vanno bene ma che non si dovranno ripetere a Long Beach e a Fukuoka. Ora le ragazze avranno qualche giorno di riposo, poi ...

Per il secondo anno consecutivo la Sport Center Polisportiva è pronta alla caccia della promozione in A2. Ilparmigiano sabato 17 e domenica 18 Giugno tornerà a giocare al Centro Federale di Avezzano (AQ) per disputare i Play Off del Campionato Nazionale di Serie B femminile 2022/2023. Lo scorso ...Infine, per la, dal 16 al 29 luglio di scena ai Mondiali di Fukuoka anche Settebello e. La squadra maschile, che ha vinto per ben quattro volte il titolo iridato (l'ultima nel ...Nata a Prato, dove ha iniziato la sua ascesa verso lache conta, vanta già un'esperienza ... Con ilha vinto la medaglia d'argento olimpica conquistata insieme alle compagne azzurre ...

Pallanuoto femminile, Italia-Ungheria 9-12. Setterosa battuto anche ... OA Sport

Non ancora al top della condizione e in piena fase di carico,dopo l'allenamento mattutino, il Setterosa cede 12-9 all'Ungheria nell'ultimo test match ad Anzio, in chiusura de secondo common training, ...Si chiude anche la parte italiana del common training che il Setterosa ha svolto con l’Ungheria ... Il percorso della Nazionale italiana di pallanuoto femminile guidata da Carlo Silipo ora si ...