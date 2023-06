Pallanuoto femminile | Italia-Ungheria 9-12 Setterosa battuto anche nell’amichevole di Anzio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Si chiudela partena del common training che ilha svolto con l’: adl’amichevole conclusiva viene vinta dalla formazione ospite, che si impone con lo score di 9-12 (3-4, 3-3, 1-5, 2-0), bissando così il successo ottenuto per 12-7 a Budapest nel match di domenica scorsa. Il percorso della Nazionalena diguidata da Carlo Silipo ora si concentrerà sulla World Cup Final, in programma a Long Beach, negli USA, dal 23 al 25 giugno, poi sarà tempo dei Mondiali di Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio. Tabellino9-12: Condorelli , Tabani 2, Galardi 1, Avegno , Giustini 2, Bettini , Picozzi , Bianconi 3, Palmieri , ...

Sofia Perlo, atleta della Waterpolo Ability, la prima squadra di...Il Setterosa parmigiano sabato 17 e domenica 18 Giugno tornerà a giocare al Centro Federale di Avezzano (AQ) per disputare i Play Off del Campionato Nazionale di Serie B2022/2023.

Il 17 e 18 giugno ad Avezzano con la formula del girone all’italiana, le giovani giocatrici ce la metteranno tutta per compiere l’impresa Moie – I play off per la promozione in A2 si terranno il 17-18 ...Per il secondo anno consecutivo la Sport Center Polisportiva è pronta alla caccia della promozione in A2. Il Setterosa parmigiano sabato 17 e domenica 18 Giugno tornerà a giocare al Centro Federale di ...