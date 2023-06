Pallanuoto femminile | Carlo Silipo | “Gli errori | che adesso vanno bene | non si dovranno ripetere a Long Beach e Fukuoka”

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’Italia dellaha perso anche la seconda amichevole giocata contro l’Ungheria, che ha chiuso il common training del Setterosa con la selezione magiara: dopo la vittoria per 12-7 a Budapest domenica scorsa, le ungheresi hanno colto il successo anche ad Anzio questa sera per 9-12. La Nazionale del CTavrà ora a disposizione qualche giorno di riposo, fino a domenica 18 giugno, poi martedì 20 ci sarà la partenza per la World Cup Final, in programma a, negli USA, dal 23 al 25 giugno. Successivamente ci sarà la partecipazione ai Mondiali di, in Giappone, previsti dal 14 al 30 luglio. Questa l’analisi al sito federale di: “Una sconfitta che ci sta perché la condizione fisica ...

Sofia Perlo, atleta della Waterpolo Ability, la prima squadra di...Il Setterosa parmigiano sabato 17 e domenica 18 Giugno tornerà a giocare al Centro Federale di Avezzano (AQ) per disputare i Play Off del Campionato Nazionale di Serie B2022/2023.

Il percorso della Nazionale italiana di pallanuoto femminile guidata da Carlo Silipo ora si concentrerà sulla World Cup Final, in programma a Long Beach, negli USA, dal 23 al 25 giugno, poi sarà tempo ...Il 17 e 18 giugno ad Avezzano con la formula del girone all'italiana, le giovani giocatrici ce la metteranno tutta per compiere l'impresa