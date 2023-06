Palermo Installazione di Tommaso Chiappa dedicata al viaggio e alla scoperta

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’arte dove meno te l’aspetti. Si intitola “Overland” l’site-specific dell’artista, allestita nei locali dello studio dentistico Biodent srl del dott. Angelo Inzerillo in via Puccini 70, che sarà inaugurata sabato 24 giugno alle ore 17. Negli ultimi anni l’artista palermitano si è distinto per aver portato la pittura fuori dai tradizionali contesti, nei luoghi di lavoro, fabbriche, business center, studi legali e sedi di ordini professionali, alberghi e ristoranti, cliniche e ospedali in tutta Italia. Con gli obiettivi di ampliare l’accessibilità e la fruizione delle opere a un pubblico più vario, connettere l’artevita quotidiana delle persone, stimolare il dialogo tra l’arte e la società, impreziosire gli ambienti di lavoro con un tocco di creatività, arricchire ...

... la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili e l'di 5.000 colonnine ... l'offerta di lavoro è attiva per le sedi di Milano, Genova, Mestre, Bologna, Roma, Napoli e... Between Land and Sea, la quarta edizione della rassegna che si svolgerà afino all'1 ...è realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council e sarà per la prima volta esposto come...Via" intera area di parcheggio ad Est del civ.2, compresi stalli adiacenti il sedime ...Garibaldi adiacenza Piazzale della Pace Piazza Garibaldi Restringimento di carreggiata per...

Overland, a Palermo un’installazione site-specific di Tommaso Chiappa dedicata al viaggio e alla scoperta Italia News

Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo avrebbe messo nel mirino il giovane difensore del Pescara Ivan Mesik, slovacco classe 2001 che in passato ha vestito le maglie dello Spart ...