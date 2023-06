Pagelle Italia-Spagna 1-2 | voti e tabellino semifinale Nations League 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la secondadella2022/. Dopo due minuti gli iberici trovano la rete del vantaggio grazie ad un errore macroscopico di Leonardo Bonucci che in uscita perde una palla sanguinosa e regala il gol dell’1-0 agli spagnoli, abili e cinici a trasformare con Jeremy Pino. La reazione degli azzurri non si fa attendere: tiro di Zaniolo deviato con il braccio, è calcio di rigore. Dagli undici metri Immobile non sbaglia e fa 1-1. Sul finire di primo tempo arriva il gol di Frattesi, ma viene annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa lacrea più pericoli e sfiora il gol del vantaggio, ma anche ...