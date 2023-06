Padre e figlia ricreano la foto della laurea 18 anni dopo – ora tutti vedono solo una cosa nell’immagine speciale

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 15 giugno 2023) Giugnio è arrivato e con sè ci regala tanti bei momenti estivi. Magari un gelato in città, momenti meravigliosamente piacevoli al sole, passeggiate sul lungomare… È anche la stagione per una: i diplomi scolastici. Quel giorno che segna l’inizio dell’estate per tanti studenti si verifica per la stragrande maggioranza ora, all’inizio di giugno. Così anche negli Stati Uniti, dove l’allora 19enne Tori Roach ha rievocato un momento magico nell’estate del 2018. Si è poi diplomata alla Huntsville High School in Texas e ha avuto una persona moltoal suo fianco. Ovvero, suoDennis. LEGGI DI PIÙ: Questoorgoglioso è sopraffatto dalla reazione delle persone alle 3che ha postato sui social...