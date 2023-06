Osservatorio Findomestic - I timori degli italiani | L' auto rischia di diventare inaccessibile

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'mobile è stata una grande conquista per la maggior parte, in particolare nel secondo dopoguerra. Ora, però,di tornare un mero oggetto del desiderio. Lo certifica anche l'ultima edizione dell'Internazionale, secondo cui la metàteme di non poter acquistare un veicolo; il 52%, inoltre, ritiene che oggi sia più difficile permettersi un'rispetto a quanto non lo fosse per i nostri genitori, preoccupazione che non supera il 42% in altri Paesi del mondo. Inoltre, per il 79% possedere un'richiede importanti sacrifici economici (69% nel mondo), mentre l'86% ritiene che i costi di utilizzo e manutenzione siano aumentati eccessivamente negli ultimi ...

" Nonostante l'aumento dei costi d'acquisto e di gestione - dichiara Claudio Bardazzi, Responsabile" sono ancora la maggioranza (68%) gli automobilisti italiani che non sono ...A dirlo è l', realizzato con Prometeia, secondo il quale i consumi di beni durevoli in Fvg sono rimasti poco sotto 1 miliardo e 600 milioni (1,583) di euro. Un calo registrato ...Di seguito un comunicato diffuso da: Nel 2022 in Puglia sono stati spesi in beni durevoli 3 miliardi e 304 milioni di euro (dato che vale la nona posizione in Italia), il 4,7% in meno rispetto al 2021: una ...

Secondo l'ultimo sondaggio, la metà degli intervistati pensa di non poter acquistare un veicolo e neanche di sostenere le relative spese ...La metà degli italiani teme di non poter acquistare e mantenere una auto in futuro. Dall’ultima edizione dell’Osservatorio Internazionale Findomestic dedicato al mercato automotive e condotto in 18 ...