Ospedale di Colleferro Grave carenza di oncologi nell’Asl Roma 5 Il Presidente regionale Anpo Domenico Carnì scrive al Governatore del Lazio Francesco Rocca

...a Paliano coi suoi che gli sono stati accanto per tutto il lungo periodo di degenza in... la cartoleria graphicart, la gelateria Igloo, il Cinema Ariston die l'Agenzia assicurativa ...Cantone è stato portato all'die dimesso poco dopo. Per il magistrato una lieve frattura ad una costola. In collaborazione con:Cantone è stato portato all'die dimesso poco dopo. Per il magistrato una lieve frattura ad una costola. ← Il programma di Perugia1416 entra nel vivo Potrebbe anche ...

Colleferro-Palestrina, i comitati scrivono alla Savo per un incontro sugli ospedali FrosinoneToday

P resso l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro è stato eseguito un intervento chirurgico su una paziente di 50 anni affetta da un tumore benigno chiamato papilloma invertito. Questo tumore si svilupp ...Si dicono soddisfatte le allenatrici Silvia e Sara Renzi: «Un percorso pieno di soddisfazioni quello di Eleonora e questo bellissimo piazzamento al Campionato Nazionale è tutto meritato, frutto del su ...