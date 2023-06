Oroscopo 15 giugno 2023

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Luna incontra Urano in Toro alle 4.55 del mattino e Mercurio in Gemelli si trova in quadratura con Saturno in Pesci alle 12.09, il che potrebbe rendere alcune persone di umore scontroso e altre molto concentrate sulle proprie responsabilità . Possono verificarsi ritardi nella comunicazione. La Luna si allinea con Nettuno in Pesci alle 17.19,

L'di Branko per oggi,15 2023 Ariete Cari amici dell'Arieta, in questa giornata sarete molto attivi e anche motivati. State lavorando in un'atmosfera tranquilla. Toro Amici del Toro, ...Branko 16Ariete Un giorno ti aspetta qualcosa di più armonioso o piacevole dei precedenti, e non solo sul lavoro ma anche nelle tue faccende più intime. ......del giorno e domani per gli ultimi segni per amore e lavoro In conclusione cosa succederà agli ultimi segni tenendo conto dell'amore e del lavoro Scopriamolo con l'del 15 e 16: ...

Ecco cosa ci riserva l’oroscopo di questo giovedì 15 giugno 2023. Vediamo insieme come andrà la giornata, grazie alle previsioni astrologiche basate sugli studi del celebre astrologo Branko.La redazione di UnaDonna ha stilato liberamente la classifica giornaliera dei dodici segni zodiacali, ispirandosi all’oroscopo di Paolo Fox. Quali saranno i segni più fortunati nella giornata di oggi, ...