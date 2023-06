Openda | “Il Lipsia può aiutarmi a migliorare | ma ora gioco nel Lens”

Perso(che avrebbe scelto il) e quasi Thuram Jr (col il Psg in netto vantaggio) il Milan in attacco sta valutando la pista Scamacca. Ma solo in prestito con diritto di riscatto. Non ...Commenta per primo Ilstringe per Lois. I tedeschi, rivelano dalla Germania, ha aumentato l'offerta sul tavolo del Salisburgo : 30 milioni di euro più 5 di bonus. Sulle tracce della punta c'è da tempo anche ...LoïsL'attaccante belga del Lens avrebbe il profilo giusto per il Milan: giovane (23 ... Il prezzo però sale (30 milioni minimo per strapparlo al club francese) e ilsi è mosso con ...

Bellingham si presenta al Real Madrid, Messi segna il gol più veloce della sua carriera e il Napoli mette a segno la prima operazione di mercato riscattando ufficialmente Simeone. Dal Tottenham che ch ...