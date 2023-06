La tragedia è di dimensioni enormi, 100 persone sono state salvate ma ci sono80 vittime ... Leattaccano la Grecia perché non avrebbe risposto a un loro Sos ma queste organizzazioni non hanno ...... ha causato2.000 morti secondo l'organizzazione Armed Conflict Location and Event Data Project Tra le ultime vittime si registra quella di un governatore provinciale della regione del Darfur. ...... risparmiando l'emissione di600mila tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Sono alcuni dei ... promossa dall' Associazione Comuni Virtuosi e sostenuta, tra gli altri, dalle principaliche si ...

Ong, oltre 2.000 morti in Sudan, si combatte da 3 mesi Agenzia ANSA

La devastante guerra in Sudan che infuria da tre mesi tra l'esercito regolare guidato da Abdel Fattah al-Burhan e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) di Mohamed Hamdan Dagalo, ha causato ol ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...