(Di giovedì 15 giugno 2023) Durante il summit tra Inter e, di ieri, non si è parlato di André. Il portiere camerunese piace ai Blues, ma al momento è tutto in-by. Comunque, il suo possibileè già stato individuato-BY ? Perancora nessun discorso concreto. Alpiace parecchio, manon è disposta a fare sconti. Il prezzo di partenza è di almeno 50 milioni di euro. Sotto quella cifra i nerazzurri non trattano. Discorsi al momento sospesi. Per la Beneamata, a Londra con Piero Ausilio, le priorità sono altre (vedi articolo). Ma nel caso in cui, da Londra arrivasse un’offerta importante per il camerunese alloranon si farebbe trovare impreparata. Pronto Guglielmo Vicario dell’Empoli. Fonte: Corriere dello ...

Gli indiziati al possibile taglio appaionoe Brozovic. Per il portiere l'Inter vuole 60 ... De Vrij (2025) e Calhanoglu (2027), mentre quello di Dzeko è in- by (può finire al Fenerbahce). ...In attacco manca ancora qualcosa: Dybala in- by è la ciliegina . Porta e centrocampo i ruoli ... Da questo inverno infatti i nerazzurri si sono aggiudicati Andre, classe 1996 ormai ex Ajax .Gli indiziati al possibile taglio appaionoe Brozovic. Per il portiere l'Inter vuole 60 ... De Vrij (2025) e Calhanoglu (2027), mentre quello di Dzeko è in- by (può finire al Fenerbahce). ...

Onana, stand-by: l’Inter avvisa il Chelsea. Ma erede allertato - CdS Inter-News.it

Il nome nuovo per la porta dell’Inter, in caso di cessione di André Onana, è quello di Georgi Mamardashvili. NOME NUOVO –Mamardashvili si è messo in mostra questa… Leggi ...Archiviata la finale di Champions League persa contro il Manchester City, la dirigenza dell'Inter ora potrà concentrarsi sul calciomercato. Il club nerazzurro ha piena fiducia in Lukaku, nonostante i ...