Onana | il Chelsea tace ma l’obiettivo resta Ecco perché – TS

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dall’incontro a Londra fra Inter enon emerge nessuna offerta per. Tuttosport spiega i motivi del silenzio del club inglese. SILENZIO – Dalla spedizione a Londra di Piero Ausilio non emergono particolari novità sul fronte André. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’incontro di ieri pomeriggio fra la dirigenza dell’Inter e quella delè ruotato soprattutto intorno alla faccenda legata a Romelu Lukaku. I Blues, che hanno dimostrato interesse nei riguardi del portiere nerazzurro, non hanno avanzato proposte per lui o per Denzel Dumfries. Il motivo del silenzio non sarebbe dovuto a un cambio di rotta ma a delle valutazioni in corso da parte del club inglese. André, dunque,uno degli obiettivo delche, ...

Lavori in corso, con ilinteressato a. L'Inter valuta 60 milioni il proprio portiere e nell'affare potrebbe rientrare anche Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese non è al centro del ...Leggi anche Newcastle su Barella: offerti 60 milioni di euro, ma per l'Inter è incedibile Ausilio a Londra tratta coli prestiti di Lukaku e Koulibaly. I Blues suGagliardini, cuore d'...Il forte richiamo del Belpaese, in particolare, sembra farsi vivo nello spogliatoio del, ... L'unica via sembra il prestito e l'Inter potrebbe giocarsi la carta André(27), il quale ...

Onana-Chelsea in stand-by. “L’Inter ha fissato il prezzo. Occhio a possibili incastri” fcinter1908

"Il faccia a faccia con il Chelsea è stato utile per ribadire il concetto concordato nel vertice con Inzaghi di martedì: il belga deve far parte dell’attacco del prossimo anno insieme a Lautaro.Ausilio a Londra: il difensore nell'affare Onana. Napoli, c'è il tecnico del Psg London Calling. Entra nel vivo la missione inglese dei dirigenti delle big di Serie A. In azione Piero Ausilio e Tiago ...