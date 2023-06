Omicidio Tramontano | investigatori al lavoro sui pc di Impagnatiello

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono iniziate stamani, nella sezione Investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano, le operazioni tecniche per effettuare copie forensi e dare il via all’analisi dei dispositivi, tra cui tre pc e un tablet, sequestrati nella casa di Senago, nel Milanese, dove il 27 maggio è stata uccisa, colpita con almeno 37 coltellate, Giulia, 29 anni e incinta di 7 mesi. Si tratta di accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Milano, nell’inchiesta che ha portato in carcere il fidanzato barman Alessandro, attraverso un conferimento di incarico peritale per tutte le analisi che serviranno a rintracciare le ricerche on line effettuate dal 30enne ed eventuali dialoghi utili per le indagini, che devono verificare se l’uomo premeditò, come ipotizzano l’aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia ...