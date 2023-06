Omicidio sul lago Maggiore | 34enne trovato morto in casa | è stato accoltellato

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il cadavere di un uomo di 34 anni èquesto pomeriggio in una abitazione di Ghiffa, comune del Verbano-Cusio-Ossola a pochi chilometri da Verbania, sul. La vittima è stata accoltellata. Sul posto la polizia scientifica e gli uomini della questura di Verbania per gli accertamenti e le indagini. Non si esclude che l'possa essere collegato al mondo del piccolo spaccio. Presente anche il magistrato di turno.

GHIFFA - 15-06-2023 -- La polizia scientifica sta effettuando i rilievi nell'appartamento di Ghiffa nel quale è stato trovato morto un giovane. Una morte sospetta, che parrebbe essere riconducibile a ...