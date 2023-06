Omicidio Senago | ricerche su pc si concentrano su ultime settimane

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Si concentreranno sulleleall’interno dei dispositivi informatici sequestrati nell’abitazione di, comune in provincia di Milano, dove Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, è stata uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio scorso. Stamane è stato conferito l’incarico peritale per l’estrazione delle copie forensi dei tre computer (due della vittima) e del tablet, su quest’ultimo il 30enne arrestato avrebbe fatto alcunetra cui come falsificare il test del Dna per trarre in inganno l’amante e convincerla che il figlio che aspettava da Giulia non era il suo. Da lunedì le analisi da parte dei carabinieri dovrebbero iniziare – tornando a ritroso nel tempo – e potrebbero fornire dei risultati utili a ...