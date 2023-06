Oltre 50 000 presenze a Treviva 2023

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 giugno 2023) La pioggia non ha fermato l’entusiasmo per, la rassegna cultural-musicale giunta alla settima edizione in cui arte, attualità e divertimento si uniscono. Tra sabato 10 e domenica 11 giugno50.000 persone hanno fatto tappa alla manifestazione. Tre palchi,30 eventi, uno slogan per riflettere sul cambiamento climatico in corso: “Green: our way of life”. “L’amministrazione comunale è da sempre impegnata in attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente – commenta Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo –. L’iniziativa PuliAmo Treviolo, che vede Mauro Pesenti, assessore all’ecologia del nostro Comune, in prima linea, è solo un esempio del coinvolgimento attivo dei nostri cittadini. Oggi siamo obbligati a mobilitarci per il futuro del pianeta e delle giovani generazioni. Per noi organizzatori e volontari è stato ...