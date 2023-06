Olevano | l’accusa della minoranza | “L’amministrazione copia il programma di un altro Comune”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri comunali di opposizione deldisul Tusciano (Salerno) votano no alla presentazione delle lineetiche da partemaggioranza. Il motivo? Semplice, a leggere le carte portate in consiglio comunale il gruppo disi accorge che le linetiche “sonote da quelle deldi Cervia”. “Nessuna parola e nessun commento possono descrivere l’offesa istituzionale che questa proposta arreca non solo a noi consiglieri, ma all’intera comunità di” si legge nelle dichiarazioni di voto. “Ci state chiedendo – continuano i consiglieri di– di approvare le lineetiche di un...