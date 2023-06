Olanda-Croazia | Koeman | “Loro erano più sicuri palla al piede”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Sono stato molto soddisfatto del primo tempo, ma non abbiamo iniziato bene il secondo tempo. Il centrocampo dellaha preso il controllo e questo ci ha messo in difficoltà, soprattutto dopo il rigore. Si è visto che lagioca insieme da tanto tempo”. Lo ha detto a NOS il Ct dell’Ronalddopo la sconfitta ai supplementari per 4-2 contro la nazionale di Zlatko Dalic, che si è qualificata in finale. “Abbiamo fatto tutto il possibile. Li abbiamo pressati ogni volta che potevamo, ma siamo stati a tratti disordinati.piùal. E questa, per me, è stata la differenza per tutta la partita”, ha aggiuntoin conferenza stampa. SportFace.

Chi vince giocherà domenica sera la finale contro la, che ieri ha battuto i padroni di casa dell'. Gli Orange sfideranno la perdente al pomeriggio per il terzo posto. Oggi si gioca a ...Partita pazza al De Kuip tracon la Nazionale a scacchi a qualificarsi alla finale di Nations League Le aspettative erano alte e di certo non sono state deluse.ci hanno regalato una delle ...... da non perdere dal 14 al 18 giugno Non c'è tempo per giocare a biliardino: c'è l'Italia di Roberto Mancini impegnata nelle UEFA Nations League Finals , che vedranno in campo anche...

In Olanda gli Azzurri di Mancini affrontano la semifinale che vale la sfida alla Croazia dopo la delusione del 2021 ...La Croazia supera ai tempi supplementari l'Olanda per 4-2 nella semifinale della Nations League. Modric e compagni sfideranno in finale la vincente tra Spagna-Italia: guarda le immagini più belle del ...