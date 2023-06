Ok Cdm a riforma giustizia Tajani | Berlusconi sarebbe soddisfatto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al primo pacchetto didella."Riforme come questa - ha commentato il ministro dellaCarlo Nordio - non si fanno in pochi giorni: ...

Riforma della giustizia per liberare i pm dal gioco di una minoranza iper politicizzata. La riforma della Giustizia arriva in Consiglio dei ministri con buona pace di Fatto Quotidiano e magistrati. 'La sorte ha voluto la coincidenza dell'approvazione della riforma della giustizia in Consiglio dei ministri'

Riforma della Giustizia, dal Cdm arriva l'ok al ddl Nordio: via l'abuso d'ufficio | Il Guardasigilli: "Nessun vuoto di tutela" TGCOM

Il ministro Carlo Nordio parla del dl giustizia. E illustra le misure approvate che prevedono l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e la ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma della Giustizia presentata dal ministro Carlo Nordio che tra l'altro cancella il reato di abuso d'ufficio e pone limiti al potere di appell ...