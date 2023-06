“Oggi è un altro giorno” | Nathalie Guetta gela lo studio | arriva un’aggiunta in famiglia

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 giugno 2023) Confessione inedita diè un. Ospite di Serena Bortone per presentare il suo nuovo libro dal titolo Dodici in caso di stress, dove dodici sono le sigarette che la francese fuma quando è particolarmente stressata, l’attrice nota per il ruolo di Natalina in Don Matteo si è lasciata andare a rivelazioni del tutto inaspettate. Come quella mai fatta prima d’ora e inerente la suad’origine: la 64enne ha una sorella gemella. “è un”:ha una sorella gemella Per la prima volta in tanti anni di carrieraha ammesso aè un...