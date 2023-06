Odessa sotto attacco russo per il secondo giorno di fila

è stata presa di mira dagli attacchi russi nella notte e per il secondo giorno di fila. Il comando militare meridionale dell'Ucraina ha rilasciato una dichiarazione nelle prime ore di oggi, ......linea di contatto i russi hanno bombardato durante la notte tra il 13 e il 14 giugno colpite,...il fuoco degli elicotteri d'attacco due obiettivi ucraini nell'area della sporgenza ...Il presidente russo non si fida più del suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ma non vuole nemmeno sostenere il suo rivale, il capo di Wagner Prigoin. Intanto la città difinisceattacco aereo: non era quasi mai accaduto nel corso del conflitto Il presidente russo Vladimir Putin appare sempre meno in controllo della sua cerchia ristretta di militari e ...

Odessa, città simbolo della "resistenza" ucraina, sotto attacco russo Euronews Italiano

Poche ore dopo è stata annunciata la distruzione dei 20 droni che erano stati lanciati dalla parte russa per l'attacco sulla zona sud.Guerra Ucraina diretta oggi 14 giugno, nel sedicesimo mese dell'attacco da parte della Russia che si ritrova sempre più in uno scenario diverso da quello che aveva previsto ...