Nuovi guai per Elon Musk | editori musicali contro Twitter | causa da 250 milioni di dollari sul copyright

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ancorapercapitanato da: stavolta a scendere in campo e levare gli scudi sono gli. O meglio: il colossi del settore, tutti coalizzatiil miliardario dei cinguettii sul web. Da Universal Music Publishing Group. Warner Chappell Music. E Sony Music Publishing, tra gli altri, straripa di nomi illustri la lista dei big delle case editrici discografiche che stanno facendoalla piattaforma social per «massicce violazioni del», che riguardano i rispettivi cataloghidelle società. Diciassette, che detengono i diritti di artisti come Drake, Taylor Swift e Adele, hanno intentato un contenzioso congiunto ...