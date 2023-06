Nuova stretta della Banca Centrale europea | + 0 | 25% sui tassi

(Di giovedì 15 giugno 2023) su Tg. La7.it - L'inflazione fa ancora paura. E le prospettive di crescita non sono ancora sufficienti. Per questo la Bce ha deciso di aumentaremente idi ...

L'inflazione fa ancora paura. E le prospettive di crescita non sono ancora sufficienti. Per questo la Bce ha deciso di aumentare nuovamente i tassi di interesse dello 0,25%. E non è finita qui. E' "...Ladella Bce sui tassi d'interesse, portati oggi a quota 4% con l'ennesimo rialzo di un quarto di punto, fa gelare il sangue a diversi esponenti di peso dalla maggioranza di governo ......o tablet) e connessi ad un qualsiasi provider Internet cinese (che collaborano in maniera... Affidarci ad un servizio VPN generico, una gratuita o unacon pochi server (spesso più che ...

La Bce avvia la nuova stretta: altri 25 punti base di rialzo a giugno La Stampa

Questo significa che i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principal i, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al ...Dalla strategia alla gestione della pianificazione media, l'agenzia Life firma la nuova campagna pubblicitaria integrata di Scalibor, prodotto di punta di MSD Animal Health divisione Companion Animals ...