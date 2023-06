Novità per lo spinoff di Spider-Man | El Muerto con Bad Bunny | ecco la data di inizio delle riprese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il film della Sony dedicato all’Universo-Man, El, con Badnel ruolo di protagonista, ha degli aggiornamenti. L’Universo-Man della Sony si espanderà presto con l’uscita di Kraven il cacciatore, Ele Madame Web. Mentre per gli altri due film in uscita dell’SSU sono stati rivelati diversi dettagli, come punti della trama, foto del set o aggiornamenti sul casting, non è stato rivelato quasi nulla sul cast o sulla storia di El. El: lodi-Man ha nuovi sviluppi Secondo la nuova lista di produzione della Film & Television Industry Alliance, Elpotrebbe cominciare leil 7 agosto 2023. Questo è il primo aggiornamento sullo ...