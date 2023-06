Nottingham | Giorgi regala troppo 20 doppi falli! | Mandlik ai quarti

Her dream week incontinues @ellimandlik reaches her first - ever Tour - level quarterfinal, taking out No.7 seed7 - 5, 5 - 7. 6 - 3 and will now face Cornet for a place in the ...ROMA - Camilaè uscita di scena dal "Rothesay Open", primo torneo sull'erba, in Gran Bretagna, del calendario del circuito maggiore femminile del tennis. Nel torneo Wta 250 di(con ...Camilasi arrende al secondo turno del torneo Wta di2023 contro la statunitense Mandlik . Sull'erba britannica l'azzurra sembra a un certo punto poter dominare l'incontro, ma incappa in ...

Nottingham, Giorgi supera il primo turno: battuta la Brengle Corriere dello Sport

Brutta sconfitta per Camila Giorgi nel secondo turno del “Rothesay Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui prati ...Amara sconfitta per Camila Giorgi agli ottavi di finale del torneo WTA di Nottingham. La tennista azzurra è stata sconfitta ed eliminata in tre set dalla statunitense Elizabeth Mandlik, che si è ...