Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 "La sorte ha voluto che coincidessero con questo evento luttuoso e questo è l'unico rammarico che posavere per il fatto che, appunto, una persona di grande spessore politico che ha segnato la storia del Paese non abbia potuto assistere aldeiche avremmo per realizzare quella che è appunto la. Sull'abuso d'ufficio e il vuoto di tutela che si realizzerebbe, vuoto non è affatto, perché l'arsenale di cui non disponiamo normativo per combattere gli amministratori infedeli è il più agguerrito di Europa", le parole del ministroin conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev