(Di giovedì 15 giugno 2023) Le parole alla Bbc: "Repressione brutale e nessuna possibilità di fuga" ”Siamo bloccati” e ”indi” di. Sono queste alcune delleanze raccolte in esclusiva dalla Bbc, che da mesi sta comunicando in segreto con tre persone che vivono in Corea del Nord, consapevoli di rischiare la vita raccontando quanto succede all’interno del Paese e per questo protette dall’anonimato. E’ ”estremamente raro”, ricorda l’emittente britannica, avere contatti con chi vive nel Paese più isolato al mondo., repressione brutale e nessuna possibilità di fuga sono i tre elementi che meglio descrivono le condizioni di vita in Corea del Nord, sottolinea la Bbc. La Corea del Nord ha chiuso i suoi confini il 27 gennaio del 2020 in seguito alla pandemia da coronavirus e da allora i suoi cittadini sono ...

Nordcorea, i testimoni: "Confinati in attesa di morire di fame" Adnkronos

