(Di giovedì 15 giugno 2023) Isolati, bloccati in casa e indidi: è così che stanno vivendo ini sudditi di Kim Jong-un da quando – era esattamente il 27 gennaio del 2020 – in seguito alla pandemia da coronavirus il dittatore comunista ha chiuso i confini del Paese. Da quel giorno i cittadini sono statinelle città e nei villaggi, senza nessuna possibilità di uscire. I diplomatici e gli operatori umanitari stranieri hanno lasciato il Paese. Mentre le guardie di sicurezza hanno l’ordine di sparare a chiunque si avvicini alla frontiera. Oggi, dopi mesi di report segreti e testimonianze anonime raccolte in esclusivaBbc, la rete britannica denuncia la situazione drammatica in cui versa il Paeseno e il relativo ...

Sono queste alcune delle testimonianze raccolte in esclusiva dalla Bbc, che da mesi sta comunicando in segreto con tre persone che vivono indel, consapevoli di rischiare la vita ...Sono queste alcune delle testimonianze raccolte in esclusiva dalla Bbc, che da mesi sta comunicando in segreto con tre persone che vivono indel, consapevoli di rischiare la vita ......più amati in assoluto daa Sud e che tutti lo volevano ai Mondiali. Per la cronaca quella Nazionale naufragò miseramente agli ottavi di finale, fatta fuori dai padroni di casa delladel ...

Nord Corea, il grido d'allarme raccolto in segreto dalla Bbc: "Confinati in attesa di morire di fame" Secolo d'Italia

Persone che si suicidano in casa e altre che scompaiono tra le montagne per andare a morire in solitaria: in Corea del Nord non c'è più cibo e la popolazione ha paura di morire ...Alcuni residenti di Pyongyang hanno rivelato situazioni drammatiche nel Paese asiatico in mano alla rigida dittatura del leader Kim Jong-un ...