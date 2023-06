Gli ho detto "guarda chemica il Real Madrid"". Poi si sono messi ancora in fila, hanno percorso in gruppo il percorso che separava da quel posto di ricordi il Duomo per l'ultimo saluto al ...ANTURE si impegna a supportare i pazienti e le loro famigliesolo fornendo assistenza, ma anche ... "Inoltre,più che convinti che la collaborazione sia uno strumento di grande efficacia per ...Un'alternativa potrebbero essere i biocarburanti, anche se l'Uela pensa ancora così.gli unici e grandi produttori e dobbiamo difendere i nostri interessi.si può rimanere ingessati su ...

“Non siamo in lutto”: dai teatri agli atenei la sfida dell’Italia che non piange Silvio Berlusconi la Repubblica

Nelle esequie-evento di piazza Duomo a Milano hanno sfilato i simboli di una vita di divisioni e speranze, ma il lascito culturale del Cavaliere è più vivo che mai.Ma, secondo quanto dichiarato da Sendhil Ramamurthy e Jaren Lewison, il finale girato inizialmente di Non ho mai… era decisamente diverso. In che modo Non ho mai… ha girato un finale alternativo e ...