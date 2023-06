Non si trova un medico per il paese | Comune lancia l' appello su Fb | ' Ha risposto un dottore | ma vive in Argentina'

(Di giovedì 15 giugno 2023)cercasi. A San Pellegrino , in provincia di Bergamo , in assenza di unper una comunità di 1.500 persone e nell'impossibilità dirne uno, si è arrivati a scrivere unsui ...

... questo il suo nome,ha l'indole dell'assassino, è deriso dai suoi commilitoni per l'incapacità di sopraffare i candidati al macello. Al cospetto di Mento Papo sia disagio esattamente come ...Per fortuna la dottoressa Federica Caldara, 34 anni, infettivologa, è appena tornata in valle, dopo diverse esperienze a Roma e Mozambico, maessendo medico di base, per ora sarà solo provvisoria ...Sul punto Berlusconi si è rivelato ambiguo seapertamente evasivo, avendo scelto sempre di ... la bicamerale per le riforme guidata da Massimo D'Alemaun punto di intesa con il centrodestra ...

Una cooperativa su due non trova i profili che cerca: dalla sanità al turismo, ai trasporti Il Sole 24 ORE

Matteo Di Pietro aveva conseguito la patente il 29/03/2021, e dunque poteva guidare la Lamborghini da 500 cavalli che ha ucciso il piccolo Michele a Roma, nello schianto tra la Urus presa a nolo per l ...