Non si dovrebbe mai lasciar che i bambini pranzino davanti a tablet e tv

(Di giovedì 15 giugno 2023) In base all’ultimo rapporto Cosi (Childhood Obesity Surveillance Initiative) dell’ufficio europeo dell’Oms, l’Italia è al quarto posto in Europa per obesità infantile: sono 4 su 10 itra i 6 e i 9 anni sovrappeso od obesi. Obesità: cosa fare se riguarda i? guarda le foto Obesità infantile, malattie da adulti Un rischio posto alla base della salute futura: chi è obeso nell’infanzia ha il 75-80 per cento di probabilità di trascinarsi il problema in età adulta. Spesso perché permane l’abitudine a uno stile di vita sedentario. Per correggere il tiro aiutano ...