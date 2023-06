No | queste vacche non sono morte perché vaccinate

Leggi su facta.news

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il 3 giugno 2023 è stato pubblicato su Twitter un video che mostra svariatea terra in un campo, apparentemente senza vita o sofferenti. Durante il filmato si sente la voce di un uomo, presente sul posto, affermare in italiano che gli animalistati avvelenati. Il filmato è accompagnato da un commento dell’autore del tweet in cui si legge che la scena si sarebbe svolta in Piemonte e che la causa delladellesarebbe in realtà nel vaccino che in precedenza un veterinario avrebbe somministrato agli animali. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra delledopo la somministrazione di un vaccino a giugno 2023, come sostenuto erroneamente nel tweet oggetto di analisi. Il ...