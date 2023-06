No! Il Gabibbo non era presente ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 giugno 2023) Aidierano presenti molti esponenti politici e personaggi del mondo della televisione, ad esclusione di Emilio Fede che non sarebbe riuscito ad arrivare in tempo. Sui social, però, compaiono due screenshot del TG1 che mostrerebbero la presenza del “”, il pupazzo protagonista dei servizi televisivi di Striscia la Notizia. Si tratta di un fotomontaggio preso troppo sul serio da molti utenti sui social. Per chi ha fretta Le dimensioni del pupazzo sono esagerate rispetto ai presenti. Si tratta dell’unico fotogramma diffuso online con la presunta presenza. Nell’intero filmato visionabile sul sito della Rai non è. Il fotogramma riguarda la scena ripresa intorno al minuto 1:40:00 e non si vede alcun pupazzo. Analisi Ecco un post di esempio dove ...