Nicola Schiavone e ‘Sandokan’ | il Gup smonta la DDA | “Solo rapporti personali”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon vi sarebbe stato negli anni alcun rapporto di natura economico-criminale tra il consulente 69ennee il capoclan omonimo Francesco “Sandokan”(i due non sono parenti), ma “un legame determinato da ragioni di sola riconoscenza in virtù dell’aiuto chee il fratello Vincenzo avevano ricevuto negli anni ’70 l’attività di impresa un tempo gestita personalmente dal capoclan“. Lo scrive il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Napoli Linda Comella nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti del 69enne, della moglie, dei tre figli e di altre tre persone, tutti accusati di riciclaggio e intestazione fittizia beni con l’aggravante mafiosa. Parole, quelle del gup, ...

Il Gup di Napoli Linda Comella ha prosciolto in sede di udienza preliminare dall' accusa di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il 69enne, ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia (sostituti Antonello Ardituro e Graziella Arlomede) storico socio e prestanome del capoclan dei Casalesi Francesco 'Sandokan' ...

Gup proscioglie Nicola Schiavone, 'non è socio di Sandokan' Agenzia ANSA

Non vi sarebbe stato negli anni alcun rapporto di natura economico-criminale tra il consulente 69enne Nicola Schiavone e il capoclan omonimo Francesco "Sandokan" Schiavone (i due non sono parenti), ma ...