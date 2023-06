Niccolò Faccini a SuperNews | “Mercato Lazio? Sul taccuino di Sarri pezzi da novanta In questa stagione i biancocelesti l’unica squadra d’Europa con una sola punta di ruolo in rosa”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 15 giugno 2023): quali sono i ruoli che necessitano di un intervento maggiore, per rinforzare lae affrontare la nuovacon ottime prospettive?“Parto dal presupposto che giocare quattro competizioni almeno da settembre a gennaio (Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa italiana) sarà altamente dispendioso. (…) Dato il rendimento praticamente nullo degli acquisti della scorsa estate Maximiano (3 minuti in campionato), Gila (86’) e Marcos Antonio, compito della società sarà trovare un portiere affidabile che di tanto in tanto faccia rifiatare Provedel, un centrale di difesa che consenta rotazioni a Romagnoli e Casale, e un play che si alterni con Cataldi. Ma la priorità è in attacco. Laè stataad affrontare la ...