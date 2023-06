Newcastle su Barella? All’Inter non sono arrivate offerte ? Sky

(Di giovedì 15 giugno 2023) La redazione di Sky Sport smentisce l’arrivo di un’offertaper Nicolò(vedi QUI). In ogni caso la cifra che ilavrebbe pronta sarebbe troppo bassa. Il punto della situazione. SMENTITA ? Per quanto riguarda le vocidall’Inghilterra su Nicolò, Sky Sport fa sapere chenon è arrivata nessuna offerta. Certamente, poi, i 58 milioni di euro di cui si parla nell’ambiente giornalistico inglese non sarebbero considerati come una super offerta. Anzi. Inoltre, Simone Inzaghi ha chiesto alla società la conferma di tutti i big. Per far cambiare la situazione e ideaservirebbe perciò qualcosa di davvero clamoroso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

I Magpies, che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League, guardano in Italia per rinforzare la propria ...Di certo ilvuole fare una grossa campagna acquisti in vista della Champions League . ...Discorso differente per Nicolòche, secondo i media inglesi, è al centro di un'offerta da parte deldi circa 60 milioni di euro. Una cifra altissima che l'Inter però non vuole, ...

Newcastle su Barella: offerti 60 milioni di euro, ma per l'Inter è incedibile La Gazzetta dello Sport

I Magpies, che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League, guardano in Italia per rinforzare la propria rosa ...Stasera la Nazionale di Roberto Mancini sarà impegnata nella semifinale di Nations League contro la Spagna. In palio c'è la sfida contro la Croazia dell'eterno Modric, ...