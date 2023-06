Newcastle | non solo Barella | nel mirino altri due giocatori di serie A

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una stagione da protagonista, quella vissuta dal. I Magpies, guidati in panchina da Howe, hanno infatti chiuso il campionato di Premier League in quarta posizione alle spalle di Manchester City, Arsenal e Manchester United e davanti a formazioni ben più blasonate come Liverpool...

Per questi ultimi due giocatori, però, al momento,sono pronte offerte dettagliate. Di certo ilvuole fare una grossa campagna acquisti in vista della Champions League . ...... diventando partner di West Ham, West Bromwich Albion e. Articoli più letti Libero mail ...Carboni A quanto ammonta il patrimonio di Silvio Berlusconi di Alessandro Patella Le storie da...Discorso differente per Nicolò Barella che, secondo i media inglesi, è al centro di un'offerta da parte deldi circa 60 milioni di euro. Una cifra altissima che l'Inter peròvuole, ...

I Magpies, che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League, guardano in Italia per rinforzare la propria rosa ...L’Inter ha necessità di gestire in modo oculato le proprie finanze per risanare il bilancio e per far fronte alle richieste della UEFA. Tra i tanti nomi sul mercato, ce n’è uno che fa gola a una squad ...