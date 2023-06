Netflix Bites | a Los Angeles il primo ristorante di Netflix

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’universo culinario incontrae stavolta non sulla piattaforma, ma nel mondo reale. Stando alle notizie che arrivano da oltreoceano, la nota azienda di intrattenimento ha infatti annunciato l’apertura del suo. Il nome?. Il locale inaugurerà il 30 giugno a Lose di sicuro sarà unsui generis: caratterizzato ovviamente dal brand, proporrà infatti una cucina ispirata ai piatti visti proprio in alcuni format della piattaforma. In primis, i cooking show Chef’s Table e Iron Chef: Quest for an Iron Legend. Tra gli chef che serviranno le loro prelibatezze nelci sono infatti Curtis Stone (Iron Chef), Dominique Crenn (Chef’s Table, Iron Chef) e Rodney Scott ...

Streaming behemoth Netflix is all set to unveil its first ever popup restaurant ‘Netflix Bites’ on June 30, 2023 in Los Angeles. Featuring delicacies from some of its most popular shows, Netflix Bite ...Netflix Bites, an elevated dining experience with chefs from well-known Netflix shows like Chefs Table and Nailed It! will debut this month.