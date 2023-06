... il premierin un video un messaggio di saluto, e di persona il capo dello Stato Herzog, ... con la partecipazione straordinaria dei principali leader mondiali che si occupano del, ...'A differenza di, noi non cambiamo le nostre posizioni di principio a seconda della ... Non è unsporcarsi un po' le mani quando è per lo Stato ebraico in crescita. 'Un governo ......massiccia protesta in corso contro la revisione giudiziaria del Primo Ministro Benjamin, ... sei parte del'. In effetti, il silenzio dei professionisti della salute mentale e delle ...

Netanyahu ha un problema con la sua maggioranza Il Post

Sono preoccupati i vertici della difesa israeliana, soprattutto i servizi segreti, a causa dei documenti top secret sequestrati nei resort dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La rivela ...Decenas de comisionados de policía retirados publicaron una carta en la que advierten al primer ministro, Benjamin Netanyahu, "del inminente colapso de la Policía de Israel", y afirmaron que "el minis ...