‘Nella rsa in cui lavoro il 90% degli anziani ha una contenzione’ La lettera nella giornata contro gli abusi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il 15 giugno è laInternazionale per la consapevolezzasugliriconosciuta nel 2011 dall’Assemblea generale delle nazioni unite; risoluzione 66/127. Come spesso mi è capitato metto a disposizione questo blog che porta il mio nome alle lettere aperte che ricevo. Questa volta chi scrive è una persona che lavora in una Rsa e che chiede di rimanere anonimo. Credo che la suameriti attenzione, rispetto e una riflessione su ciò che attende tutti noi; chi prima, chi dopo. L’Italia secondo le stime è uno dei Paesi con il più alto tasso di longevità: quinta al mondo per aspettativa di vita con una media di 84 anni. Sempre più longevi ma quando non si è più autonomi? Longevi sì ma a quali condizioni? Di qualche giorno fa, ad esempio, la notizia di quanto è accaduto ad una ...