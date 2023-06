(Di giovedì 15 giugno 2023) Di fronte a una chiesa, sul lungo viale Sobornyi di Zaporizhzhia abbiamo incontrato Anatoli Khvorotianov, sindaco di. La sua cittadina, sconosciuta ai più, è diventata importante nelle ultime due first appeared on il manifesto.

Nella Orichiv fantasma i civili se ne vanno, arrivano i soldati Il Manifesto

Crisi Ucraina (Internazionale) Parla il sindaco ucraino Khvorotianov: «Finalmente qualcosa si muove, torna la speranza. In città ha preso il mio posto l’amministrazione militare. Ci sono talmente tant ...L'Ucraina sta intensificando il contrattacco per far arretrare il fronte verso est e condurlo alla rottura: l'obiettivo è quello di rendere inaccessibile la Crimea per bloccare eventuali rinforzi russ ...