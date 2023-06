Nel 2022 sequestri record di cocaina sul territorio italiano. Confermato il trend in forte ascesa

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento di Pubblica sicurezza ha presentato nella giornata di oggi la propria relazione annuale. Dai dati emerge un aumento generale didi, che toccano la quotaassoluto di 26,1 tonnellate nel(22% in più rispetto all’anno precedente) confermando ilin continuo aumento (+127,76% rispetto al 2018). Nel complesso si evidenzia invece un calo nella quantità complessiva di droga sequestrata: 75 tonnellate contro le 92,8 del 2021 (19% in meno). La relazione ha evidenziato una netta ripresa dei traffici avvenuta nel corso dell’anno scorso, dovuta all’esaurimento degli effetti della pandemia, che aveva rallentato i transiti, e allo sviluppo di nuove soluzioni più efficienti per il trasporto e la consegna delle sostanze: ...

2020 scrive e produce i primi brani cantati in italiano: il risultato è una serie di canzoni d'... con cui trascorre la maggior parte delle sue giornate fino alquando pubblica i brani "Cloro" ......sul mercato è ancora troppo presto per gli investitori per costruire posizioni a lunga duration... I rendimenti dei BTp decennali si attestano al 4%, rispetto all'1% di inizio. Con una crescita ...L'esternomassimo campionato spagnolo ha raccolto 37 partite, ha realizzato sei reti ed ha ... impreziosite da un gol (arrivato il 10 novembrecontro il Monza). In aggiunta, Luka Romero è ...

Istat. Una persona su 4 a rischio povertà o esclusione sociale nel 2022 Avvenire

La Direzione centrale per i servizi antidroga ha confermato nella sua relazione annuale il trend in forte ascesa. Le rotte principali sono due: quella balcanica e quella sudamericana.La mancanza di servizi e infrastrutture favorisce lo spopolamento dei territori più isolati. Nel Pnrr le risorse per rilanciarli. Ma occorre saperci lavorare ...