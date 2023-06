Nel 2022 sequestri record di cocaina | 26 tonnellate

(Di giovedì 15 giugno 2023) E' escalation per idiin Italia: ben 26,1nel, il 22% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta delassoluto che conferma la tendenza al continuo aumento ...

E' escalation per i sequestri di cocaina in Italia: ben 26,1 tonnellate, il 22% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta del record assoluto che conferma la tendenza al continuo aumento negli ultimi dieci anni, a partire dalle 4,9 tonnellate del 2013. Il ...... a cui deve fare attenzione chi intende beneficiare della detrazione in 10 anni per le spese sostenute. Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus: conta la data ...Amber Heard durante il processo intentato dall'ex marito contro di lei(foto Ansa). Johnny Depp e la beneficenza in nome di Marlon Brando C'è poi l'associazione benefica di , chiamata ...

Rapporto Istat: “Povertà stabile nel 2022 anche grazie al reddito di cittadinanza” Il Fatto Quotidiano

Il record maschile della gara realizzato sempre nel 2022, dall’ugandese Kwmmoi Andrew Rotih con uno straordinario 28’17”. La partenza è fissata nei pressi delle Terme di Telese (ore 19.00) con il ...Nata 40 anni fa nella Valle Caudina, tra Benevento e Avellino, da una piccola bottega, Fin Fer è impegnata da anni nella salvaguardia del territorio. Nel 2022 ha fatturato 26 milioni di euro e oggi im ...