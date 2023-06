Nel 2017 | la mia profezia su Berlusconi | Vittorio Feltri aveva drammaticamente ragione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nelsu Libero scrissi un articolo profetico su. Il titolo era: Lo processeranno anche da morto. Così è stato. I giornali di ieri mattina, commentando la dipartita del Presidente, credendo di essere intelligenti, per esempio La Stampa e La Repubblica, dando fiato ai tromboni della retorica più bolsa, hanno trattato Silvio come un teppista della politica, mentre si dà il caso che egli abbia vinto tre volte le elezioni nazionali. Gli hanno dato del populista ogni tre righe quando i veri populisti sbracati e in parte nostalgici sono proprio gli ex comunisti che allorché sono stati al potere hanno dimenticato il popolo e hanno pensato soltanto all'utero in affitto, al matrimonio tra froci e tra lesbiche come fossero questi i problemi che assillano la gente. Tra l'altro il termine populista non ha un significato negativo, vuol dire ...