Navi da crociera a Fiumicino | Califano Pd | “Un suicidio per il territorio”

(Di giovedì 15 giugno 2023)– “Ho forti perplessità riguardo la realizzazione del porto crocieristico di. Non si tratta di scelte ideologiche o di ‘no’ a prescindere. È semplicemente un rapporto costi-benefici che non torna”. A parlare è la consigliera regionale del Pd, Michela, che aggiunge: “Persarebbe unnon compensato né dai posti di lavoro, che sarebbero minimi per ile rischierebbero di essere precari, stagionali e a basso costo. Né dall’impatto economico, assolutamente blando per le nostre attività. Di contro si andrebbe a paralizzare un’intera località già ostaggio del ponte della Scafa, sempre più obsoleto, e del viadotto dell’aeroporto a oggi a mezzo servizio. Un, va ricordato, che avrebbe bisogno di nuove opere ...

Ci sonodagià ben più alte di 65 metri". Il profilo sismico: "Il problema non è la tenuta sismica del ponte ma la ragionevolezza di spendere miliardi. Non ha senso resistere a un ...I primi soldi guadagnati vendendo aspirapolveri e cantando sulledella Costa: "Improvvisavo canzoni sulle belle ragazze in sala". La laurea in Giurisprudenza con tesi sulla pubblicità. ...Smaccatissimo omaggio ai tempi in cui Berlusconi alla chitarra e Confalonieri al piano si esibivano sulledanegli anni Cinquanta. Berlusconi si fa le foto di rito ma non conta: "La ...

Silvio Berlusconi: la vita dell'imprenditore, dalle navi da crociera ad oggi Fortune Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2023 – Dopo tre anni di stop, Navigazione Lago di Como torna a riproporre due interessanti crociere per ammirare il caratteristico ... con una flotta di circa ...In Europa, nel 2022, 218 navi da crociera hanno emesso oltre 4 volte più ossidi di zolfo di tutte le auto dell’Ue L’Italia è il Paese più inquinato in Europa dalle emissioni delle navi da crociera. Qu ...